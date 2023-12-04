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Норри привёл пять аргументов, почему Алькарас лучше Синнера

Норри привёл пять аргументов, почему Алькарас лучше Синнера
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Британский теннисист Кэмерон Норри, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сравнил испанца Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира) и итальянца Янника Синнера (четвёртая ракетка мира), назвав первого лучшим из молодых теннисистов. Британец привёл ряд аргументов в подтверждение своей точки зрения.

«Я думаю, что у Алькараса более совершенная игра. Он двигается лучше, чем Синнер, у него больше разнообразия в ударах справа, он лучше наносит удары с лёта, более умело обращается с резаным ударом. Так что я бы сказал, что у Алькараса год лучше, чем у Синнера. Посмотрим, я могу ошибаться», — цитирует Норри Tennis 365.

Заметим, счёт личных встреч между Синнером и Алькарасом 4:3 в пользу итальянского теннисиста.

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