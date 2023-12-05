Макки: отсутствие Федерера, Надаля и Маррея должно мотивировать Кирьоса больше всего

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о мотивации австралийского теннисиста Ника Кирьоса на возвращение в тур.

«Отсутствие легенд — единственное, что должно мотивировать Кирьоса больше всего. Нет ни Федерера, ни Надаля, ни Маррея. Эта троица постоянно была рядом, когда Ник пытался пробиться. Он должен понимать, что сейчас у него есть возможность это сделать. Теперь всё зависит от него. Не знаю, как обстоят дела с его физической подготовкой. Не знаю, как он тренируется. Но сейчас многое зависит от его желания», — приводит слова Макки Tennis Infinity.

Напомним, в 2023 году Ник Кирьос сыграл только один матч — на турнире в Штутгарте (Германия), где потерпел поражение. Бóльшую часть сезона спортсмен пропустил из-за травм: сначала из-за кисты в колене, затем из-за травмы запястья. Австралиец планировал сыграть на выставочном турнире в конце ноября, однако вновь отложил возвращение на корт. Сейчас теннисист занимает 470-е место в рейтинге ATP.