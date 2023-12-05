Норри — о цели стать первой ракеткой мира: мне по силам подняться на вершину рейтинга

Британский теннисист Кэмерон Норри, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил, что ему по силам стать первой ракеткой мира.

«Это то, чего я хочу добиться. Несмотря на то что это действительно серьёзный вызов, такова моя цель. Это главный критерий успеха в теннисе. Если ты настроен стать первой ракеткой мира, то у тебя больше шансов достичь этого. В нынешнем сезоне я не демонстрировал этот настрой так часто, как хотелось бы. Нужно извлечь урок. Сейчас мы подводим итоги года, и в будущем я хочу чаще проявлять такой подход. Я настроен стать первым. Я добирался до восьмой строчки, так что подняться на вершину рейтинга мне вполне по силам», – приводит слова Норри портал Tennis365.

Кроме того, британский теннисист ответил на вопрос о том, не связаны ли его неудовлетворительные результаты в этом сезоне с тем, что он сыграл слишком много турниров.

«Я тот человек, который всегда хочет играть больше. Таков мой стиль игры, если я не подхожу к матчу свежим, бывают проблемы. Я не располагаю мощной подачей, поэтому мне нужно быть готовым на все сто. Мне нравится путешествовать и играть много матчей. Но, набравшись опыта и став немного старше, я хочу пересмотреть свой календарь. Может быть, не играть одну неделю и отдать предпочтение более крупному турниру, это то, что мне сейчас нужно», ‒ добавил Норри.