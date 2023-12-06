Алина Корнеева: Надаль — мой кумир детства. Рада вернуться в его академию

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева опубликовала в социальных сетях новый пост.

«Рафаэль Надаль – мой кумир детства. И я очень рада вернуться в его академию на Мальорке. Тренировки уже начались, и впереди много работы перед стартом нового сезона», — подписала фото Корнеева.

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу, Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. Позднее Алина завоевала взрослый титул, в финале турнира ITF (W-100) в Португалии разгромив представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA).

А в конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF), который прошёл в Чэнду (Китай).