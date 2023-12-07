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Чемпион юниорского ТБШ Дёмин рассказал, как будет готовиться к первому сезону в про-туре

Чемпион юниорского ТБШ Дёмин рассказал, как будет готовиться к первому сезону в про-туре
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Российский теннисист Ярослав Дёмин, экс первая ракетка мира по юниорам, рассказал о планах на подготовку к первому сезону в про-туре.

«В январе я поеду в Испанию, в академию Надаля на Мальорке. Буду там проходить серьёзную подготовку к следующему сезону, потому что очень важно распределить силы на весь год. Предсезонка – это очень важно. Кто-то играет турниры в академии в начале года – 15-тысячники. В этом сезоне я закончил год в топ-10, поэтому у меня есть восемь уайлд-кардов на челленджеры в 2024-м. В этом же сезоне я ездил по челленджерам чисто для того, чтобы увидеть сам турнир, прочувствовать, побыть в этой атмосфере. В следующем году мы будем уже очень серьёзно подходить к этим турнирам. Если я буду готов – поеду, если не буду – значит, не поеду. Очень важно начинать с малых турниров, чтобы у меня появилась уверенность на матчах, потому что иногда ты выходишь на эти самые челленджеры, играешь против парней из топ-200, топ-300 рейтинга ATP, проигрываешь им, и у тебя нет никакой уверенности совершенно. Поэтому нужно всегда начинать с малого.

Сейчас со мной стал чуть больше заниматься тренер Рафы – Густаво (Густаво Маркаччо – аргентинский тренер. – Прим. «Чемпионата»). Это новый коуч в его команде. Теперь мы будем серьёзно относиться ко всему, выстроим план на предсезонку», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

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