Лучший юниор мира Дёмин рассказал, знаком ли он лично с Медведевым, Рублёвым и Хачановым

Российский теннисист Ярослав Дёмин, экс первая ракетка мира по юниорам, рассказал о взаимоотношениях с россиянами Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

«Лично на меня они (Даниил, Андрей, Карен) пока не подписаны (улыбается). Когда я их вижу на турнирах, они меня узнают — ко всем можно подойти. С Рублёвым мы тренировались в одной академии раньше – 4Slam в Барселоне. Я оттуда уже ушёл. Я могу сказать про Андрея только хорошее. Несмотря на то что они играют на высоком уровне, всё равно всегда подойдут, поздороваются. Они замечательные люди: и Карен, и Даниил, и Андрей. С Медведевым мы тоже виделись на «Больших шлемах», здоровались. С Кареном я тренировался на US Open в 2022 году перед его полуфиналом с Каспером Руудом. После матча я написал тренеру: «Простите, может, я не так размял Карена к матчу с Руудом» (Хачанов проиграл норвежцу в полуфинале US Open — 2022. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.