Тарпищев: решения ITF о россиянах на ОИ можно ждать до последнего момента — «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о допуске Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже (Франция), отметив, что Международная федерация тенниса (ITF) может принять решение о выступлении россиян на Играх в самый последний момент.

«Допустили, хорошо, конечно, но поздно. Во многих видах отборочные турниры уже прошли, и многие никак уже не успеют квалифицироваться на Олимпиаду. Плюс решать вопрос об участии будут международные федерации, и в каком виде всё это будет — непонятно.

У нас решения Международной федерации тенниса можно ожидать до последнего момента — до Открытого чемпионата Франции. По рейтингу все наши теннисисты проходят, но как будет — сейчас смысла нет гадать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.