Турсунов ответил, был ли третьим лишним, работая с Кудерметовой и её мужем

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о завершении сотрудничества с 19-й ракеткой мира россиянкой Вероникой Кудерметовой.

«Это сотрудничество было достаточно неожиданным. Поэтому прерывание было более логичным, чем не прерывание. Всё-таки она (Вероника) замужем за теннисным тренером (Сергей Демёхин. – Прим. «Чемпионата), поэтому моё участие в работе в любом случае было бы в роли консультанта, нежели прямо тренера-тренера. Честно говоря, я не знал, сколько это продлится, у нас не было договора по типу: давай поработаем год, у нас это был какой-то неограниченный срок, я бы даже, наверное, назвал это тестовым периодом. Такое довольно сумбурное общение было на этот счёт.

Если в какой-то момент она почувствует, что ей нужна какая-то локальная помощь, в каком-то конкретном вопросе, то, в принципе, почему бы и нет. Но мне сложно представить долгосрочное сотрудничество, потому что если в семье есть тренер, то зачем искать ещё одного», — сказал Турсунов на YouTube-канале Dychkovsky.

После данного ответа последовал следующий мини-диалог.

Вопрос интервьюера: третий лишний получается?

Турсунов: (смеётся). Ну, наверное, да.