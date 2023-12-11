Элина Свитолина стала победительницей номинации WTA «Возвращение года»

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала результаты ежегодной премии WTA Player Award 2023, которая резюмирует результаты прошедшего сезона. Напомним, победителей номинаций выбирают представители международных СМИ.
«Чемпионат» уже познакомил вас с теннисистками, которые были признаны «Игроком года» и «Новичком года».
Рекомендуем ознакомиться с итогами голосований в других номинациях:
Возвращение года:
Маркета Вондроушова (Чехия);
Каролина Мухова (Чехия);
Элина Свитолина (Украина, победитель номинации);
Се Шувэй (Китайский Тайбэй);
Анастасия Павлюченкова (Россия).
Дуэт года в парном разряде:
Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе – США);
Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия) (победители номинации);
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия);
Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);
Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия).
Прогресс года:
Чжу Линь (Китай);
Синьюй Ван (Китай);
Кэйти Бултер (Великобритания);
Чжэн Циньвэнь (Китай) (победитель номинации);
Ясмине Паолини (Италия).