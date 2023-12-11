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Элина Свитолина стала победительницей номинации WTA «Возвращение года»

Элина Свитолина стала победительницей номинации WTA «Возвращение года»
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала результаты ежегодной премии WTA Player Award 2023, которая резюмирует результаты прошедшего сезона. Напомним, победителей номинаций выбирают представители международных СМИ.

«Чемпионат» уже познакомил вас с теннисистками, которые были признаны «Игроком года» и «Новичком года».

Рекомендуем ознакомиться с итогами голосований в других номинациях:

Возвращение года:

Маркета Вондроушова (Чехия);
Каролина Мухова (Чехия);
Элина Свитолина (Украина, победитель номинации);
Се Шувэй (Китайский Тайбэй);
Анастасия Павлюченкова (Россия).

Дуэт года в парном разряде:

Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе – США);
Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия) (победители номинации);
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия);
Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);
Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия).

Прогресс года:

Чжу Линь (Китай);
Синьюй Ван (Китай);
Кэйти Бултер (Великобритания);
Чжэн Циньвэнь (Китай) (победитель номинации);
Ясмине Паолини (Италия).

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