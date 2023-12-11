Медведев, Джокович, Рублёв: составляем рейтинг главных героев 2023 года

«Чемпионат» продолжает подводить итоги соревновательного 2023 года. Чуть ранее мы составили рейтинг лучших теннисисток, а теперь настала очередь мужчин, которые, на наш взгляд, способны претендовать на звание главного героя сезона. При этом необязательно, чтобы у каждого из них были титулы и громкие победы в 2023-м. Главное, чтобы теннисист совершил спортивный подвиг, преодолел невозможное. Кто из претендентов действительно достоин того, чтобы называться лучшим, решать вам. В скобках у каждого из них указано место в рейтинге ATP. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Новак Джокович (Сербия, 1)
Джокович доказал, что и в 36 лет можно быть лидером мужского тенниса. Из четырёх турниров «Большого шлема» сербский теннисист выиграл три. Новаку не покорился лишь Уимблдон, где он в невероятном финале проиграл Карлосу Алькарасу. Также Джокович в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP, завоевал титулы на «Мастерсах» в Цинциннати и в Париже. Начал он сезон с завоевания трофея на одном из турниров категории ATP-250 в Аделаиде. Таким образом, всего в 2023-м Новак завоевал семь титулов — столько нет ни у кого. А ещё он в восьмой раз в карьере закончил сезон в качестве первой ракетки мира — это тоже рекорд.
Роман Сафиуллин (Россия, 39)
Сафиуллин стал автором наиболее громкой сенсации в исполнении россиян на «Шлемах». Роман, которому в августе исполнилось 26 лет, дошёл до четвертьфинала на Уимблдоне, не будучи сеяным. Был у него в этом году и первый в карьере финал на уровне ATP — в Чэнду. Увы, Сафиуллин проиграл тогда Александру Звереву. При этом за сезон российский теннисист отыграл целых 49 строчек в мировой классификации, начав его 88-м, а закончив 39-м.
Александр Шевченко (Россия, 48)
В 2022 году Шевченко дебютировал на уровне ATP, проиграв все три матча. А в этом году 23-летний теннисист стал регулярным участником тура с балансом 16-17 — прогресс налицо. В ноябре россиянин вышел в свой первый финал (в Метце), где уступил Уго Умберу. За год Александр отыграл более ста позиций в мировом рейтинге, поднявшись со 154-го на 48-е место.
Карлос Алькарас (Испания, 2)
Алькарас стал тем теннисистом, который не дал Новаку Джоковичу собрать «Календарный шлем». Молодой испанец победил серба в драматичнейшем финале Уимблдона. Другие крупные титулы Карлоса в 2023-м — «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего же на его счету оказалось шесть трофеев, и по этому показателю он уступил только Джоковичу. На протяжении некоторой части сезона Алькарас был первой ракеткой мира, но в итоге опустился на второе место, уступив опять-таки Новаку.
Янник Синнер (Италия, 4)
Синнер, пожалуй, доказал, что теперь его можно считать полновесной молодой звездой. До титулов на мэйджорах он, в отличие от Карлоса Алькараса, пока не добирался, но прогресс налицо. Начал сезон итальянец на 15-й строчке в мировом рейтинге, а закончил его четвёртым. За год Янник завоевал четыре одиночных титула, главный из которых — на «Мастерсе» в Торонто. И привёл сборную Италии к победе в Кубке Дэвиса, которая стала первой почти за 50 лет.
Павел Котов (Россия, 67)
История Котова во многом напоминает путь Шевченко: регулярные участия в турнирах ATP, первый выход финал (в Стокгольме), поражение в нём (от Гаэля Монфиса), подъём в мировой классификации, пусть и не такой стремительный — со 117-го места на 67-е. А статистика побед и поражений у Павла даже лучше: 16-14 против 16-17.
Бен Шелтон (США, 17)
Шелтон, которому в октябре исполнился 21 год, добился ощутимого прогресса в 2023-м. Он завоевал первый титул в карьере, выиграв «пятисотник» в Токио. На «Шлемах» молодой американец также сумел блеснуть: на Australian Open он дошёл до четвертьфинала, а на US Open — вообще до полуфинала. Однако больше всего Бен запомнился даже не этим, а своим фирменным празднованием. Помните, как он якобы кому-то звонит?
Александр Зверев (Германия, 7)
Звереву удалось вернуться на элитный уровень после тяжёлой травмы ноги, из-за которой он пропустил половину сезона-2022. Немецкий теннисист опускался до 27-го места в рейтинге ATP, но сумел вернуться в первую десятку и закончил сезон седьмым. Александр завоевал два титула, выиграв «пятисотник» в Гамбурге и турнир категорией ниже в Чэнду.
Даниил Медведев (Россия, 3)
Медведев не лучшим образом начал сезон и после раннего вылета с Australian Open даже выпал из топ-10 мировой классификации. Но затем россиянина словно подменили. Он провёл блестящий отрезок, в ходе которого вышел в пять финалов подряд (Роттердам, Доха, Дубай, Индиан-Уэллс и Майами), четыре из которых выиграл (все, кроме Индиан-Уэллса). А в мае Даниил завоевал свой пятый и последний трофей в сезоне, выиграв «Мастерс» в Риме. Это был первый в карьере Медведева титул на грунте. Во второй половине сезона он выступал уже не столь успешно, но всё равно с запасом закончил год на третьей строчке рейтинга ATP, уступив лишь Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу.
Андрей Рублёв (Россия, 5)
Вторая ракетка России завоевал за сезон три титула, два из которых в одиночном разряде, а ещё один — в парном. Главное достижение россиянина — победа на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. В финале Андрей одержал волевую победу над Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. И это был первый трофей, который Рублёв завоевал на «тысячнике». Летом он взял ещё один титул на грунте, победив в финале в Бостаде, ну а в парном разряде вместе с Кареном Хачановым выиграл «Мастерс» в Мадриде.
Энди Маррей (Великобритания, 42)
То, что Маррей со всеми своими травмами до сих пор продолжает выступать, уже заслуживает уважения. Правда, он лишь раз дошёл до финала, да и тот проиграл. В решающем матче турнира в Дохе трёхкратный чемпион ТБШ в двух сетах уступил Даниилу Медведеву. Однако самым ярким моментом сезона с участием Энди стал безумный марафонский матч с Танаси Коккинакисом на Australian Open, когда теннисисты ушли с корта ранним утром по местному времени.
Хамад Меджедович (Сербия, 113)
20-летний протеже Новака Джоковича провёл первый полноценный сезон в туре, одержав 12 побед в 19 матчах. До финалов Меджедович пока не добирался, зато дважды, в Гштааде и в Астане, побывал в полуфиналах. Ну а главное на данный момент достижение Хамада — победа на молодёжном Итоговом чемпионате ATP, за который, правда, не начисляют очков — турнир проходит не по классическим правилам.
Адриан Маннарино (Франция, 22)
Мало кто ожидал такой прыти от Маннарино, которому летом исполнилось 35 лет. До этого на счету француза было всего два титула на уровне ATP, а только в одном 2023-м он завоевал целых три трофея! Французский ветеран выиграл турниры в Ньюпорте, в Астане и в Софии. На «Шлемах», правда, не особо блистал, но и свой момент славы у него был. На US Open Адриан исполнил красивейший твинер, видео с которым моментально разлетелось по Сети.
Александр Бублик (Казахстан, 32)
Бывший российский, а ныне казахстанский теннисист в 2023-м завоевал два титула. Это ровно в два раза больше, чем было у него до этого за всю карьеру. Бублик выиграл «пятисотник» в Галле, победив в финале Андрея Рублёва, и завоевал главный трофей в Антверпене. По ходу сезона Александр обновил личный рекорд в рейтинге ATP (теперь это 25-е место), а сейчас идёт 32-м.
Аслан Карацев (Россия, 35)
Титулов в этом сезоне Карацев не завоевал. Зато у него был первый более чем за полтора года финал. В октябре российский теннисист добрался до решающего матча на «пятисотнике» в Токио, где проиграл Бену Шелтону. Прогресс в рейтинге ATP также заслуживает внимания: если в начале года Аслан был 59-м, то закончил его на 35-й строчке.
Ярослав Дёмин (Россия, 1162)
18-летний россиянин пока не провёл ни одного матча на уровне ATP, но в юниорах уже заявил о себе в полный голос. На «Ролан Гаррос» он стал чемпионом в парном разряде (вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом), а на Уимблдоне остановился в шаге от одиночного титула. Тем не менее это не помешало ему тогда стать первой ракеткой мира среди юниоров — подсчётом соответствующего рейтинга занимается Международная федерация тенниса (ITF).
Карен Хачанов (Россия, 15)
В сентябре Хачанов выиграл турнир категории ATP-250. В это трудно поверить, но то был первый трофей Карена за пять лет, после сенсационной победы над Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже. На «Шлемах» Хачанов также смотрелся неплохо: на Australian Open он дошёл до полуфинала, что стало повторением его лучшего результата в карьере на мэйджорах, а на «Ролан Гаррос» стал четвертьфиналистом. А ещё россиянин вместе с соотечественником Андреем Рублёвым выиграл «Мастерс» в Мадриде в парном разряде.
Гаэль Монфис (Франция, 74)
В сентябре Монфису исполнилось 37, но он и в таком ветеранском возрасте способен выигрывать титулы. В октябре он завоевал трофей на турнире в Стокгольме, обыграв в решающем матче Павла Котова, для которого то вообще был первый в карьере финал уровня ATP. Гаэль когда-то был шестой ракеткой мира, однако сейчас об этом ему остаётся лишь мечтать. Но подняться в рейтинге ему удалось неплохо. В мае Монфис едва не выпал из топ-400, а закончил год 74-м.
Хольгер Руне (Дания, 8)
20-летний датчанин прогрессирует семимильными шагами, но пока ему ещё не хватает стабильности. В 2023 году он побывал в трёх грунтовых финалах, в том числе в двух на «Мастерсах». Выиграл, правда, только один турнир — ATP-250 в Мюнхене. По ходу сезона Руне даже успел побывать на четвёртой строчке в мировом рейтинге, откатился на восьмую, однако всё же пробился на Итоговый чемпионат, где не смог выйти из группы.
Григор Димитров (Болгария, 14)
32-летний болгарин переживает вторую молодость. Титулов у него, правда, в этом году не было — лишь два проигранных финала, в том числе Новаку Джоковичу на «Мастерсе» в Париже. Но стабильный уровень, продемонстрированный в ходе сезона, позволил Димитрову отыграть немало мест в рейтинге ATP. Григор начал год на 28-й строчке в мировой классификации, а закончил его 14-м.