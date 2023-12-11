Медведев, Джокович, Рублёв: составляем рейтинг главных героев 2023 года

«Чемпионат» продолжает подводить итоги соревновательного 2023 года. Чуть ранее мы составили рейтинг лучших теннисисток, а теперь настала очередь мужчин, которые, на наш взгляд, способны претендовать на звание главного героя сезона. При этом необязательно, чтобы у каждого из них были титулы и громкие победы в 2023-м. Главное, чтобы теннисист совершил спортивный подвиг, преодолел невозможное. Кто из претендентов действительно достоин того, чтобы называться лучшим, решать вам. В скобках у каждого из них указано место в рейтинге ATP. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.