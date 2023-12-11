Анна Дмитриева назвала авансом признание Андреевой «Новичком года»

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева назвала признание Мирры Андреевой «Новичком года» во взрослом туре авансом, который придаст ей веры в себя.

«Мирра заслужила эту награду. Из детского возраста она вышла в группу теннисисток-профессионалов, с которыми считаются. Она смогла одержать несколько побед над игроками высокого уровня, даже над игроками первой десятки. Конечно, это может быть какой-то аванс, но аванс, который даст ей веру, что она может достичь того, ради чего играет», – приводит слова Дмитриевой «РИА Новости».

Напомним, с Андреевой за это звание конкурировали такие теннисистки, как: Диана Шнайдер (Россия); Элина Аванесян (Россия), Линда Носкова (Чехия), Питон Стирнс (США).

Мирра продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге WTA в 2023 году. По ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю, её прогресс составил 359 мест.