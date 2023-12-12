Новак Джокович назвал самого совершенного теннисиста

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович назвал испанца Карлоса Алькараса самым совершенным игроком в мире.

«Он самый совершенный игрок, которого я когда-либо видел.… Поражение на Уимблдоне настолько сильно вывело меня из себя, что я был обязан выиграть все на американской земле, что я и сделал. Для меня это отличная возможность заново открыть себя и работать усерднее, чем когда-либо», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в соцсетях.

Напомним, Джокович стал первым человеком, преодолевшим рубеж в 400 недель на вершине мирового рейтинга. В женском теннисе дольше всех первой ракеткой была немка Штеффи Граф — 377 недель. В мужском до Джоковича рекордсменом был швейцарец Роджер Федерер (310 недель).