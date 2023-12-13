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Турсунов пожаловался на психологическую усталость из-за частой сменяемости подопечных

Турсунов пожаловался на психологическую усталость из-за частой сменяемости подопечных
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов признался, что тяжело переносит частую сменяемость подопечных.

«Очень [тяжело], потому что хочется взять игрока и, грубо говоря, отправить его в первый класс, во второй – хочешь оказаться на его выпускном. Не могу представить, каково это – быть учителем первоклашек и делать это 20 лет подряд – я бы просто сошёл с ума делать одно и то же. Вроде бы они только научились складывать 2+2, а ты их отправляешь, и к тебе приходит другая партия таких же детей, которых ты опять же обучаешь одному и тому же. Конечно, тебе очень тяжело расти как тренеру, потому что опять скатываешься к той же отправной точке и начинаешь всё заново. Это очень тяжело», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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