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«Не каждый заслуживает уважения». Турсунов рассказал, с кем не сможет работать в туре

«Не каждый заслуживает уважения». Турсунов рассказал, с кем не сможет работать в туре
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, с кем точно не смог бы работать в туре.

«Мне это тяжело. Но кто-то к этому может подойти сугубо как к работе – я получаю свои деньги, продвигаю игрока. Как юрист, который защищает, может быть, убийцу, понимает это, но ему платят деньги, и он делает эту работу абсолютно также качественно, как если бы защищал невинного человека. Поэтому с этой точки зрения я не такой – мне тяжело будет сделать. И мне очень важно, чтобы я уважал этого человека. К сожалению, не каждый в про-туре – что у мужчин, что у женщин – заслуживает такого уважения в моём понимании.

Кто-то к этому может подойти сугубо как к работе – я получаю свои деньги, продвигаю игрока. Как юрист, который защищает, может быть, убийцу, понимает это, но ему платят деньги, и он делает эту работу абсолютно также качественно, как если бы защищал невинного человека. Поэтому с этой точки зрения я не такой – мне тяжело будет сделать. И мне очень важно, чтобы я уважал этого человека. К сожалению, не каждый в про-туре – что у мужчин, что у женщин – заслуживает такого уважения», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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