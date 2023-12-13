Павлюченкова, Свитолина, Гауфф и Грачёва сыграют на турнире в Окленде в начале 2024 года

Опубликован заявочный лист турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), который пройдёт с 1 по 7 января. В него попали такие российские теннисистки, как Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Соревнования пройдут на харде.

Посев соревнований планирует возглавить чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американка Кори Гауфф. Отметим, что она является действующей обладательницей титула в Окленде.

Также на турнир заявлены такие теннисистки, как российская теннисистка, ныне представляющая Францию Варвара Грачёва и бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинка Элина Свитолина.

Обладательницами уайд-кард Окленда стали британка Эмма Радукану, американка Аманда Анисимова и датчанка Каролина Возняцки.