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«Очень смешно». Стаховский — о словах Кирьоса про превосходство Джоковича над Сампрасом

«Очень смешно». Стаховский — о словах Кирьоса про превосходство Джоковича над Сампрасом
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Бывшая 31-я ракетка мира, украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на высказывание австралийского спортсмена Ника Кирьоса, который заявил, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уничтожил бы американца Пита Сампраса на корте.

«Очень смешно. Учитывая мячи и ракетки, а также скорость покрытия в то время, сомневаюсь, что кто-либо мог бы уничтожить Пита-пистолета», — написал Стаховский в соцсетях.

Высказывание Кирьоса о разнице в игровом уровне теннисистов прошлого и настоящего вызвало реакцию и со стороны шестикратного победителя турниров «Большого шлема» Бориса Беккера. Немец заявил, что Кирьос не обладает достаточным авторитетом, чтобы сравнивать поколения спортсменов.

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