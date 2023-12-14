Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко признана чемпионкой мира ITF в 2023 году. Она впервые в карьере получила данное звание.

Напомним, в прошедшем сезоне Соболенко выиграла дебютный турнир «Большого шлема» в Австралии и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA (но не смогла удержать её по итогам сезона). Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде, а также дошла до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне и финала US Open.

Отметим, что по версии WTA звание «Игрок года» получила четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. У юниорок же чемпионкой мира ITF была признана россиянка Алина Корнеева.