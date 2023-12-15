Ольховский: если президент говорит, что можно ехать на ОИ-2024, почему бы этого не сделать

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский высказался о словах президента России Владимира Путина по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Давайте следовать словам президента. В любом случае все будут знать, что атлет представляет Россию. Спортсмены тренируются для того, чтобы на соревнованиях защищать честь страны. Если президент говорит о том, что можно ехать, почему бы этого не сделать», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Напомним, ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в формате нейтральных спортсменов.