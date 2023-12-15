Бублик: шоумен? Таким я был пять лет назад. Сейчас это уже ярлык, с которым согласен

Теннисист Александр Бублик рассказал о манере своего поведения на корте.

«Про меня часто говорят: шоумен, джокер – это ко мне уже приклеилось с годами, потому что я действительно таким был, может быть, лет пять назад я себя так вёл. Но сейчас это, наверное, некий ярлык, с которым, в какой-то степени, я согласен. Потому что когда я поднимался в рейтинге, так и было: старался сделать что-то экстраординарное, нежели просто выиграть. С возрастом ты понимаешь, что уже что-то не хочется делать, где-то неинтересно: между ног я ударил столько раз, что это увидел весь мир. И сколько раз с руки подал… Так что, наверное, уже нет.

На мой взгляд, только дурак не меняется, не меняет своего мнения и поведения. Потому что, если человек думает, он меняет своё мнение о некоторых вещах. Точно так же я – меняю мнение о многом. И, соответственно, с середины прошлого года понял, что я люблю теннис – это было моей мечтой, и я живу этой мечтой. Поэтому я доволен тем, что происходит вне зависимости от результатов», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.