Бублик: сейчас в ATP-туре тенденция, теннис — это бремя, труд, а я люблю шоу, развлечение

32-я ракетка мира, обладатель трёх титулов в одиночном разряде, теннисист Александр Бублик, представляющий Казахстан, рассказал о своём отношении к теннису. По словам спортсмена, в туре ATP существует определённая тенденция, которую он не разделяет.

«Безусловно, я люблю шоу и считаю, что теннис прежде всего – это игра, развлечение. Сейчас идёт такая тенденция и внутри тура: теннис – это некий тяжёлый, спортивный труд, такая работа, некое бремя. А я так не считаю. Это игра, в которую играет исключительно спортсмен. У него есть команда, которая работает с ним, ровно потому что хочет проводить хорошо время и просто чего-то добиваться», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.