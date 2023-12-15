Бублик — о целях на карьеру: жизнь дала возможность не делать то, что мне не нравится

Теннисист Александр Бублик озвучил главную цель в своей карьере.

«Моя цель – быть здоровым, любить то, что я делаю, и делать это в удовольствие — тогда я добьюсь результатов. Для меня это единственное, что есть в жизни, в этом спорте – делать то, что нравится. Если не нравится — не хочу себя ломать. У нас одна жизнь, и она ничтожна коротка. Хочу наслаждаться тем, что у меня есть. И если что-то не хочу делать, я оставляю это. Благо мне жизнь дала возможность не делать то, что мне не нравится. Поэтому я тренируюсь, делаю то, что должен делать как профессионал и дальше надеюсь на лучшее.

Теннис в лучшем случае половина моей жизни, а то и 30%. Жизнь гораздо интереснее, чем теннис. Просто это становится неким культом. Это не так. Это детская мечта, причём малого количества детей, но, находясь внутри, нам кажется, что это вся жизнь. Но это не так. Это же и путешествие, и книги, и театр, и искусство – весь мир наполнен чудесами, которые как раз таки, потому что есть профессия, ты теряешь. Но я стараюсь находить баланс между спортом и жизнью, между собой на корте и собой в жизни. Нужно в первую очередь договариваться с собой. Цель: быть здоровым физически и морально, наслаждаться тем, что делаю, а результаты будут», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.