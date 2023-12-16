«Прости, Польша». Ига Свёнтек — о проведении заключительной части предсезонки в ОАЭ

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как проводит заключительный этап предсезонной подготовки.

«Завершилась первая часть моей предсезонки. Я побывала дома, тренировалась 2-3 раза в день, а свободное время (которого было не очень много) использовала, чтобы досмотреть сериалы и встретиться с друзьями.

Я уже на Ближнем Востоке, в Абу-Даби, и начинаю заключительную часть предсезонной подготовки в более тёплом климате (прости, Польша)...», — написала Свёнтек в соцсетях.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, то в 2023 году Ига стала лидером WTA-тура по заработкам на турнирах. В её активе $ 9,86 млн.