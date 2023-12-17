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Украинка Костюк отказалась от финала с россиянкой Миррой Андреевой на турнире во Франции

39-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк отказалась принимать участие в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция), где должна была сыграть с россиянкой Миррой Андреевой.

Пресс-служба соревнований в официальном пресс-релизе указала, что причиной такого решения Костюк стала «геополитическая ситуация на Украине».

Напомним, Костюк несколько дней назад согласилась заменить в Бур-де-Пеаж травмировавшуюся хорватку Донну Векич, которая изначально отобралась в финал турнира. Вчера, 16 декабря, Андреева в единственном полуфинальном матче обыграла Варвару Грачёву, которая с середины 2023 года представляет Францию. Таким образом, Мирра вышла в финал на Костюк.

После выхода Андреевой в финал Костюк снялась с турнира. Организаторы оперативно нашли Мирре нового соперника: им стал француз Янис Газуани Дюран.