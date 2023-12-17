16-летняя Мирра Андреева прокомментировала поражение от мужчины после отказа Костюк

57-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение (5:7, 2:6) от мужчины, 1145-й ракетки мира француза Яниса Газуани, в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция).

«Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришёл сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч. Надеюсь, такое со мной случается в последний раз (смеётся). Все было прекрасно до того самого момента, как ты (обращается к Газуани) меня сегодня обыграл. Но ты играл реально здорово, думаю, ты также заслужил кубок. Прости, что тебе не досталось (смеётся)», — сказала Андреева в интервью на корте.

Напомним, юная россиянка была вынуждена сразиться именно с мужчиной после снятия с финала по политическим причинам украинки Марты Костюк.