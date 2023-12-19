Энди Маррей и Хольгер Руне сыграют в паре на турнире в Брисбене

Британский теннисист Энди Маррей, занимающий 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и датчанин Хольгер Руне (восьмая ракетка мира) объединятся для совместного выступления в парном разряде турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия). Об этом журналист Михал Самульский написал в соцсети X (ранее Twitter).

В опубликованном журналистом списке участников турнира первый номер посева у аргентинского дуэта Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. Из россиян в парном разряде турнира совместное участие примут Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Напомним, турнир категории ATP-250 в австралийском городе Брисбен начнётся 31 декабря 2023 года и закончится 7 января 2024 года. Ранее об участии в одиночном разряде турнира объявил испанец Рафаэль Надаль.