Бывший тренер Федерера вошёл в команду Хольгера Руне

Северин Люти, тренер завершившего карьеру 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, присоединился к команде восьмой ракетки мира, 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне.

Отметим, что ранее появилось подтверждение того, что Руне продолжит работу с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира немецким теннисистом Борисом Беккером в 2024 году. То есть в команде Хольгера будет сразу два сильных специалиста.

В активе 20-летнего Руне четыре титула на уровне ATP, в том числе победа на прошлогоднем турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Лучшими достижениями Хольгера на турнирах «Большого шлема» являются четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона.