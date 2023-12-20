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Бывший тренер Федерера вошёл в команду Хольгера Руне

Бывший тренер Федерера вошёл в команду Хольгера Руне
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Северин Люти, тренер завершившего карьеру 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, присоединился к команде восьмой ракетки мира, 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне.

Отметим, что ранее появилось подтверждение того, что Руне продолжит работу с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира немецким теннисистом Борисом Беккером в 2024 году. То есть в команде Хольгера будет сразу два сильных специалиста.

В активе 20-летнего Руне четыре титула на уровне ATP, в том числе победа на прошлогоднем турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Лучшими достижениями Хольгера на турнирах «Большого шлема» являются четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

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