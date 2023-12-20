Медведев, Рублёв и Мирра — «Русская команда» бьётся за титул в Мировой теннисной лиге!

С 21 по 24 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир под названием Мировая теннисная лига (WTL). Это выставочное мероприятие, но от этого оно не становится менее интересным, особенно если посмотреть на состав участников. Однако обо всём по порядку.

История и формат

Собственно, истории как таковой у турнира пока нет. Первый розыгрыш Мировой теннисной лиги состоялся в декабре 2022 года. И тоже в ОАЭ, только тогда это был Дубай, а не Абу-Даби. Пожалуй, главной фишкой турнира является его необычный формат. 16 игроков (восемь мужчин и восемь женщин) разбиты на четыре команды, каждая из которых состоит из двух мужчин и двух женщин. На условном групповом этапе (группа-то всего одна, в которую и собраны все четыре команды) каждая команда проводит по одной матчевой встрече с конкурентами. А сама матчевая встреча состоит из трёх игр: в миксте, в женском и мужском одиночном разряде.

Игры проходят в трёхсетовом формате, а если счёт по партиям 1:1, то вместо третьего сета играется чемпионский тай-брейк (до 10 очков). В каждом гейме при 40:40 играется решающее очко. Чтобы определить, с каким именно счётом одна команда победила другую, считают количество геймов. А команда, выигравшая матчевую встречу (то есть как минимум два поединка из трёх), получает ещё пять бонусных очков.

Не запутались? Дальше будет уже проще. По итогам группового этапа две лучшие команды проходят в финал, где сыграют ещё три поединка: в женском и мужском одиночном разряде и в миксте. По итогам этих встреч и определяется победитель. Год назад до трофея добрались Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова.

Новые участники

Ну а теперь — самое интересное. Команды называются, как и в прошлом году: «Иглз», «Фэлконс», «Хоукс» и «Кайтс», что в переводе с английского означает «Орлы», «Соколы», «Ястребы» и «Коршуны» соответственно. Однако составы претерпели изменения. В этом году основное внимание российских болельщиков будет приковано к «Иглз», ведь за них сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, 16-летняя Мирра Андреева и уроженка Москвы Софья Кенин, представляющая США. Медведев, третья ракетка мира, — обладатель наименьшего номера в рейтинге ATP на турнире.

«После того как увидел, что пережили игроки в прошлом году, я рад присоединиться к этому сезону Мировой теннисной лиги в Абу-Даби. Я уже несколько раз играл в ОАЭ и всегда с удовольствием возвращаюсь сюда. И я нацелен завершить этот год на позитивной ноте», — приводит слова Медведева, сказанные в октябре, Arab News.

Стоит отметить, что в этот раз Даниил немного изменил подготовку к сезону. Для сравнения, в середине декабря 2022 года он принял участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии, остановившись в шаге от титула. А перед Australian Open — 2023 сыграл на первом турнире АТР-250 в Аделаиде, где дошёл до полуфинала. А в этот раз всё наоборот: первая ракетка России взял паузу после Итогового, теперь вот сыграет в Мировой теннисной лиге, а затем, после ещё одного перерыва, — на AO-2024.

«Мы решили немного поменять нашу подготовку. Во-первых, у него будет несколько выставочных матчей в декабре. Во-вторых, мы решили направить это время на подготовку, на тренировки. Плюс Даниилу было очень важно восстановиться после такого сезона, побыть с семьёй. Это может послужить хорошим толчком перед Австралией», — говорил тренер Медведева Жиль Сервара в интервью «Чемпионату».

Рублёв, как и Медведев, также в особых представлениях не нуждается. На минувшей неделе пятая ракетка мира сыграл в финале сезона серии UTS, где устроил скандал в проигранном полуфинальном матче. Юная Андреева в 2023-м настолько мощно ворвалась в медийное поле, что её уже приглашают на выставочные турниры. А Кенин в 2020 году выиграла Australian Open.

Вообще, организаторы в этом году не постеснялись приглашать россиян. Год назад из наших на турнире была только Анастасия Павлюченкова, а теперь вот смотрите какое внушительное представительство! Более того, россиян даже делают лицами турнира. Достаточно лишь взглянуть на официальный постер WTL-2023.

Постер Мировой теннисной лиги — 2023 в Абу-Даби Фото: Пресс-служба турнира

Что касается женщин, то тут выступят почти все топы: Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Для полного комплекта в топ-4 не хватает лишь Кори Гауфф, третьей ракетки мира.

«Очень рада вернуться в этом сезоне, и хочется поскорее узнать, с кем я буду играть на корте в этом году в Мировой теннисной лиге. В прошлом году мы отлично провели время на корте и вне его. Надеюсь, это поможет мне подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Соболенко, сказанные в октябре, Arab News.

Составы команд (в скобках — место в рейтинге ATP/WTA)

«Иглз»

«Фэлконс»

«Хоукс»

«Кайтс»

Формат матчевых встреч остался прежним: микст, женская и мужская «одиночки». В каждый из первых трёх дней (с 21 по 23 декабря) будет сыграно по две матчевые встречи. Точное расписание турнира станет известно позднее. По окончании каждого из трёх соревновательных дней зрителей ожидают концерты. К примеру, 21 декабря выступит 50 Cent, а 23-го в числе прочих — UB40.

Финал турнира с участием двух лучших команд состоится в воскресенье, 24 декабря. За всеми событиями следите на «Чемпионате».