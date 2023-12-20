Корретха: давно говорил, что Алькарас выиграет все турниры «Большого шлема»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха в очередной раз поделился оптимизмом касательно карьеры соотечественника – двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» (US Open – 2022 и Уимблдон-2023), второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Я уже давно говорил, что Алькарас выиграет все турниры «Большого шлема» на всех покрытиях – и даже все турниры серии «Мастерс». Думаю, он выиграет все возможные титулы. Тут дело в его игре, амбициях, характере. У него очень высокий уровень тенниса. Думаю, ему суждено стать одним из особенных игроков», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Стоит отметить, что на данный момент Алькарас не заявился ни на один турнир перед Australian Open — 2024.