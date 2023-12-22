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Рыбакина и Кырстя обыграли Соболенко и Бадосу в матче Мировой теннисной лиги

Рыбакина и Кырстя обыграли Соболенко и Бадосу в матче Мировой теннисной лиги
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, в паре с румынкой Сараной Кырстей (26) обыграла дуэт второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко и испанки Паулы Бадосы (64) в выставочном матче в рамках соревнований Мировой теннисной лиги. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 54 минуты. За это время Рыбакина и Кырстя выполнили два эйса, Соболенко и Бадоса один раз подали навылет. Также на счету обоих дуэтов — по одному реализованному брейк-пойнту и одной двойной ошибке.

Вечером, примерно в 17:30 мск, Елена Рыбакина и Арина Соболенко проведут личную встречу в одиночном разряде в рамках турнира. Сорана Кырстя в паре с Тейлором Фритцем (США) сыграет в миксте в матче с Паулой Бадосой и Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР): их матч стартует около 16:00 мск.

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