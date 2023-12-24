Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли стартовый матч финала WTL в миксте

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев, выступающие за команду «Иглз» на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL) в Абу-Даби (ОАЭ), проиграли свой матч в миксте на старте финального дня соревнований. Спортсмены уступили дуэту Паулы Бадосы (Испания) и Стефаноса Циципаса (Греция), который представляют команду «Кайтс». Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7).

Теннисисты провели на корте 49 минут. За это время оба дуэта дважды подали навылет.

Отметим, что Мирра Андреева и Даниил Медведев впервые играли в миксте друг с другом.

После первого матча финала «Кайтс» лидируют на турнире над «Иглз» со счётом 7:6. Далее Мирра Андреева сыграет в паре с Софьей Кенин (США) в матче с Паулой Бадосой и Ариной Соболенко (Беларусь).