Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли стартовый матч финала WTL в миксте
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Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев, выступающие за команду «Иглз» на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL) в Абу-Даби (ОАЭ), проиграли свой матч в миксте на старте финального дня соревнований. Спортсмены уступили дуэту Паулы Бадосы (Испания) и Стефаноса Циципаса (Греция), который представляют команду «Кайтс». Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7).
Теннисисты провели на корте 49 минут. За это время оба дуэта дважды подали навылет.
Отметим, что Мирра Андреева и Даниил Медведев впервые играли в миксте друг с другом.
После первого матча финала «Кайтс» лидируют на турнире над «Иглз» со счётом 7:6. Далее Мирра Андреева сыграет в паре с Софьей Кенин (США) в матче с Паулой Бадосой и Ариной Соболенко (Беларусь).
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