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Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли стартовый матч финала WTL в миксте

Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли стартовый матч финала WTL в миксте
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Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев, выступающие за команду «Иглз» на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL) в Абу-Даби (ОАЭ), проиграли свой матч в миксте на старте финального дня соревнований. Спортсмены уступили дуэту Паулы Бадосы (Испания) и Стефаноса Циципаса (Греция), который представляют команду «Кайтс». Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7).

Теннисисты провели на корте 49 минут. За это время оба дуэта дважды подали навылет.

Отметим, что Мирра Андреева и Даниил Медведев впервые играли в миксте друг с другом.

После первого матча финала «Кайтс» лидируют на турнире над «Иглз» со счётом 7:6. Далее Мирра Андреева сыграет в паре с Софьей Кенин (США) в матче с Паулой Бадосой и Ариной Соболенко (Беларусь).

Мировая теннисная лига. Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
6 5
7 7
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
П. Бадоса С. Циципас
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