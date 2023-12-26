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«Я не Андрей Рублёв». Касаткина рассказала, как провела предсезонку в Риме

«Я не Андрей Рублёв». Касаткина рассказала, как провела предсезонку в Риме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, рассказала о предсезонной подготовке в новом выпуске подкаста «Что там в туре?»

«Почему в этом году предсезонка прошла в Риме? Потому что мой тренер итальянец, мы немножко комбинируем места, где тренируемся. В этот раз выбор пал на Рим. Что представляет предсезонка? Ну, тренировки и происходят. Межсезонье представляет из себя отдых и тренировочный блок. У девочек с этим получше, у пацанов с этим вообще беда. У нас получше ситуация, в середине ноября максимум заканчиваем. В этом году у меня было две недели отдыха и пять с половиной недель предсезонки. На что-то, кроме тренировок, времени особо не хватает. Да и сил тоже.

Это такой период, когда я могу побыть на одном месте, осесть. Мне нравится предсезонка, это время, потому что можно чуть-чуть расслабиться, выдохнуть на полтора месяца. Успела ли отдохнуть или ещё хочется? Конечно, ещё хочется. Я не Андрей Рублёв, все мы не он. Кажется, что эти две недели ты набираешься сил, а потом через две недели предсезонки кажется, что тебе ещё надо» — рассказала Касаткина.

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