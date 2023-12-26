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Дарья Касаткина рассказала, до какого возраста планирует продолжать карьеру

Дарья Касаткина рассказала, до какого возраста планирует продолжать карьеру
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26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), рассказала о предполагаемом возрасте завершения спортивной карьеры в новом выпуске подкаста «Что там в туре?»

«Можно ли наблюдать меня на корте ещё 10 лет с поправкой на меньшее количество турниров? Это вы хорошо замахнулись. Я думаю, что до 35 – да. Там уже не знаешь. Это очень далеко. Загадывать я не хочу, никогда не знаешь, что ждёт тебя за поворотом. Если здоровье будет позволять, то почему бы и нет», — сказала Касаткина.

Напомним, в минувшем сезоне Касаткина впервые с 2020-го завершила год без завоёванных титулов. В 2023-м россиянка дважды доходила до финалов турниров категории WTA-500: в Аделаиде (Австралия) и в Истбурне (Великобритания).

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