Теннисистка Касаткина рассказала о работе с психологами во время карьеры

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала гостем нового выпуска подкаста «Что там в туре?» В нём 18-я ракетка мира рассказала о необходимости работы с психологом.

«Обращалась ли я к психологу во время карьеры? Конечно, я работаю с психологом. Примерно с периода, когда у меня были эти проблемы в 2019 году. С тех пор работаю со специалистами, поменяла нескольких людей, потому что, естественно, не каждый человек может подойти. И это нормально.

Очень многие думают, что попробовали с каким-то конкретным психологом, не понравилось, не моё. Нужно просто найти своего человека, с которым тебе будет комфортно. Очень повезёт, если найдёшь с первого или второго раза, но, может, и нет. Я придерживаюсь мнения, что это нужно, это очень помогает и без этого сложно», — сказала Касаткина.