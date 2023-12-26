Арина Соболенко обыграла Онс Жабер в выставочном матче в Саудовской Аравии

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира Арина Соболенко переиграла шестую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер на Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча завершилась со счётом 4:6 6:3 6:2 в пользу белорусской теннисистки.

За время матча Соболенко сделала одну подачу навылет и допустила две двойных ошибки. На счету Жабер четыре эйса и две двойные ошибки.

Напомним, в официальных матчах теннисистки встречались на корте шесть раз, и Соболенко одержала четыре победы. По ходу прошедшего сезона у спортсменок было два очных матча. Жабер обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона, а затем белоруска взяла реванш в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).