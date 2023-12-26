Моргаду: вспыльчивость Руне берёт над ним верх, и это становится проблемой для него

Португальский журналист Жозе Моргаду проанализировал слабые стороны 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне.

«Время от времени вспыльчивость Хольгера Руне берёт над ним верх, и это становится для него проблемой. В такие моменты его дух соперничества становится его злейшим врагом. Он так многого хочет и так молод, что иногда неправильно использует свои эмоции и темперамент. Думаю, с возрастом это изменится, ведь он получает опыт», — приводит слова Моргаду Sportskeeda.

В активе 20-летнего Руне четыре титула на уровне ATP, в том числе победа на прошлогоднем турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Лучшими достижениями Хольгера на турнирах «Большого шлема» являются четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона.