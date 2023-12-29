«У меня двое детей». Елена Веснина сравнила нынешнее возвращение в тур с прошлым

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Елена Веснина рассказала, чем отличается ситуация с нынешним возвращением в теннис сейчас, в декабре 2023 года, от той, что была в декабре 2020 года, когда было первое возвращение.

«Отличается тем, что сейчас у меня уже двое детей. Когда я в тот раз возвращалась, моей старшей дочери Лизе было тогда два года. А сейчас нашей малышке Анечке – 7 месяцев. И сейчас я начала тренироваться, потихоньку набирать форму, играть на корте и подумала, что в принципе, неплохо прибавляю. Скажем так, я знаю, как себя надо собрать, как себя привести в это состояние и решила попробовать. Конечно, времени не так много осталось до Олимпийских игр. Скажем, если сравнить, сколько было до Токио в 2021-м и сейчас с Парижем-2024. Но посмотрим, у меня уже есть опыт. Я ставлю цели и обычно их добиваюсь. Надеюсь, что и в этом случае всё так и получится», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Полное интервью с Еленой Весниной на «Чемпионате» можно прочитать 29 декабря, в 8:00.