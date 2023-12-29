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Зверев — о Кербер: она человек, который никогда не сдаётся

Зверев — о Кербер: она человек, который никогда не сдаётся
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Немецкий теннисист, олимпийский чемпион 2020 года и двукратный победитель Итогового турнира ATP Александр Зверев высказался о возвращении в тур своей соотечественницы, чемпионки трёх турниров «Большого шлема» Анжелики Кербер.

«Она человек, который никогда на сдаётся. Она всегда находит выход из сложных ситуаций, и надеюсь, что на этой неделе, на United Cup, ей это удастся.

Мы были очень близки к победе на Кубке Хопмана, когда он проходил в прошлый раз (в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»). Мы дважды выходили в финал. Но я думаю, что здорово вернуться сюда одной командой. Мне кажется, немного изменился формат. Надеюсь, турнир станет ещё более интересным, но мы очень рады снова стать партнёрами по команде», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

Напомним, Кербер возвращается в тур в сезоне-2024 после перерыва, связанного с рождением ребёнка. Она сыграет на United Cup в паре с Александром Зверевым.

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