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«Должен был играть смело в третьем сете». Норри — о победе над де Минором на United Cup

«Должен был играть смело в третьем сете». Норри — о победе над де Минором на United Cup
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Британский теннисист Кэмерон Норри высказался о своей победе над австралийцем Алексом де Минором в матче на групповом этапе турнира United Cup, проходящего в Перте (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:2).

«Я должен был уйти вглубь корта и играть смело в третьем сете. После второго сета, в котором Алекс просто стрелял мячами, в третьем мне пришлось сесть глубже, чтобы играть на победу. На тай-брейке я смог хорошо играть справа: мячи были тяжёлые, и нужно было отбивать их.

Играть с Алексом всегда тяжело. Он мой хороший друг, у нас всегда происходят баталии на корте. Знал, что сегодня придётся побегать, и сделал это. Это было отлично», — приводит слова Норри пресс-служба United Cup.

Напомним, команда Великобритании победила сборную Австралии на групповом этапе турнира, выиграв два из трёх матчей.

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