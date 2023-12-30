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Алина Корнеева назвала матч, который считает худшим в сезоне 2023

Алина Корнеева назвала матч, который считает худшим в сезоне 2023
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, в каких условиях ей тяжелее всего играть и вспомнила свой самый неудачный матч сезона-2023.

«Хуже ветра ничего нельзя придумать. А если серьёзно, надо уметь подстраиваться под любые условия.

Худший матч сезона? На Уимблдоне, я проиграла [в полуфинале чешке Николе Бартунковой]. В тот день дул очень сильный ветер. Но, опять же, это не оправдание. Моя соперница смогла абстрагироваться от всего и перестроиться, а я повела себя как ребёнок. Вот этот матч, пожалуй, мне запомнился», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату».

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