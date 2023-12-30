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«Эту атмосферу я бы хотела прочувствовать». Корнеева — о желании сыграть на Олимпиаде

«Эту атмосферу я бы хотела прочувствовать». Корнеева — о желании сыграть на Олимпиаде
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Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева, папа которой был бронзовым призёром Игр-2008 в Пекине в составе сборной России по волейболу, высказала своё отношение к Олимпиаде.

«Мне кажется, что в теннисе это не так важно, например, по сравнению с «Большим шлемом». В моих целях никогда не стояло выиграть Олимпиаду. Но если смотреть на это как на возможность сыграть за свою страну, хоть и без национального флага и гимна, то это классно. Испытать это чувство гордости. Ты играешь с командой другой страны, а в России тебя все поддерживают. Вот эту атмосферу я бы хотела прочувствовать», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, российские теннисисты пока что не допущены к Олимпиаде, а окончательное решение, скорее всего, будет принято в июне 2024 года.

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