«Очень стеснительный молодой человек». Корнеева рассказала о знакомстве с Рублёвым

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева поделилась впечатлениями о знакомстве с российским теннисистом из топ-5.

«Я знакома с Андреем Рублёвым. Очень стеснительный молодой человек, как мне показалось. Когда мы познакомились, я не заметила разницы в возрасте, потому что он стеснительный и простой в общении, хотя находится в топ-5. В общем, в жизни совсем не такой, как на корте.

С кем хотелось бы сыграть в паре? С Надалем или Джоковичем. Мне кажется, это мечта каждого теннисиста», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв уже 1 января выступит в 1/8 финала на Открытом чемпионате Гонконга по теннису в парном разряде вместе с Кареном Хачановым против Коулмана Вона и Зизу Бергс.