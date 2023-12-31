Украинка Костюк станет соперницей Касаткиной на первом турнире в новом сезоне

18-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина узнала первую соперницу, с которой сразится на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Именно там Касаткина начинает сезон 2024.

Во втором круге соревнований посеянная под пятым номером Касаткина сразится с 39-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк. Их матч поставлен на 2 января.

В первом круге соревнований Костюк со счётом 4:6, 6:3, 6:3 обыграла 69-й номер рейтинга WTA, представительницу Румынии Ану Богдан. Встреча продлилась 2 часа и 4 минуты.

Призовой фонд женского турнира в Брисбене составил $ 1 736 763. Его действующей чемпионкой является бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова. Она завоевала его ещё в 2020 году.