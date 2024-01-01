Хачанов и Рублёв стартовали с победы в парном турнире в Гонконге

27-летний российский теннисист Карен Хачанов (15-я ракетка мира) и его 26-летний соотечественник Андрей Рублёв (пятое место в рейтинге ATP) стартовали на турнире ATP в Гонконге в парном разряде с уверенной победы.

Их соперниками были представитель Бельгии Зизу Бергс (129-е место в рейтинге) и теннисист из Гонконга Чак Лам Коулман Вон (253-е место). Встреча завершилась уверенной победой россиян в двух сетах – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 6 минут.

На счету пары Хачанова и Рублёва четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре из девяти (44%) реализованных брейк-пойнтов. У их оппонентов – четыре эйса, две двойные ошибки и один из восьми (11%) успешных брейк-пойнтов.

Во втором круге Хачанов и Рублёв встретятся с представителями Бельгии Сандером Жилле и Йораном Флигеном.