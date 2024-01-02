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Новак Джокович обыграл Иржи Легечку в матче командного турнира United Cup — 2024

Новак Джокович обыграл Иржи Легечку в матче командного турнира United Cup — 2024
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На групповом этапе командного турнира United Cup — 2024 первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Чехии Иржи Легечкой (31-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1 в пользу серба. Команды Чехии и Сербии выступают в группе Е.

Матч продлился 2 часа 18 минут. Джокович трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Легечки четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Также сегодня в группе Е сборные Чехии и Сербии проведут ещё один матч. В миксте чешские теннисисты Петр Ноуза и Мириам Колодзьежова сыграют с представителями Сербии Ольгой Данилович и Новаком Джоковичем.

United Cup. Группа E
02 января 2024, вторник. 07:35 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 1
6 		6 3 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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