Чесноков: хотелось бы, чтобы спорт был отделён от политики

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что хотел бы, чтобы российские спортсмены больше выступали на международных соревнованиях.

«Хотелось бы, чтобы у российских спортсменов было больше возможностей выступать на всех соревнованиях, которые проходят в мире. На той же Олимпиаде и чемпионатах мира. Не только в теннисе, но и в других видах спорта. Хотелось бы, чтобы спорт был отделён от политики, но понимаю, что это практически невозможно на сегодняшний день», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, согласно которому россияне смогут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.