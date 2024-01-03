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Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене, обыграв Дарью Савилл

Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене, обыграв Дарью Савилл
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28-я ракетка мира Анастасия Потапова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче второго круга россиянка со счётом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла 209-ю ракетку мира австралийку Дарью Савилл. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 48 минут. Потапова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Савилл один эйс и 11 двойных ошибок, а также она реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде турнира Потапова встретился с другой российской теннисисткой, Вероникой Кудерметовой, которая обыграла словачку Анну Шмидлову со счётом 6:2, 6:3.

Также за выход в следующий раунд поборются Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.

Брисбен (ж). 2-й круг
03 января 2024, среда. 04:10 МСК
Дарья Савилл
209
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Анастасия Потапова
28
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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