Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене, обыграв Дарью Савилл

28-я ракетка мира Анастасия Потапова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче второго круга россиянка со счётом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла 209-ю ракетку мира австралийку Дарью Савилл. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 48 минут. Потапова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Савилл один эйс и 11 двойных ошибок, а также она реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде турнира Потапова встретился с другой российской теннисисткой, Вероникой Кудерметовой, которая обыграла словачку Анну Шмидлову со счётом 6:2, 6:3.

Также за выход в следующий раунд поборются Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.