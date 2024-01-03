Потапова и Сизикова обыграли Ходзуми и Ниномию в парном разряде турнира в Брисбене

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова одержали победу в матче 1/8 финала парного разряда турнира в Брисбене (Австралия). Соперницами россиянок были японские спортсменки Эри Ходзуми и Макото Ниномия. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу российского дуэта.

Матч продлился 1 час 38 минут. Потапова и Сизикова дважды подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали семь брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету японского дуэта один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале соревнования Потапова и Сизикова встретятся с победительницами противостояния Дарья Касаткина (Россия)/Дарья Сэвилл (Австралия) — Чань Хаочин (Тайвань)/Джулиана Олмос (Мексика).