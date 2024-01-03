Рыбакина — о выходе в 1/8 финала в Брисбене: надеюсь, на этой неделе я сыграю много матчей

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвёртое место в рейтинге WTA, прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Брисбене (Австралия).

«Это первый раз, когда у меня была такая короткая предсезонка. Мне немного не повезло. К концу предсезонки я ещё раз заболела. За последние шесть месяцев было много взлётов и падений, но я просто счастлива, что мне удалось победить. Надеюсь, на этой неделе я сыграю много матчей», — сказала Рыбакина в интервью пресс-службе Brisbane International на корте после матча.

Напомним, спортсменка из Казахстана обыграла австралийскую теннисистку Оливию Гадеки со счётом 6:4, 6:1.

«Огромное спасибо всем, кто пришёл посмотреть наш матч. Я знаю, что вы, вероятно, хотели, чтобы ваш игрок выиграл. Но я чувствовала поддержку. Это была действительно приятная атмосфера», — добавила Рыбакина.