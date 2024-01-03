Джокович — о травме запястья: попытаюсь восстановиться к Australian Open

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о повреждении запястья в ходе матча United Cup с австралийцем Алексом де Минором.

«Если честно, думаю, со мной всё будет в порядке. Знаете, это оказало большое влияние сегодня, особенно на удар справа и подачу», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Также спортсмен поделился планами в преддверии старта Australian Open. Напомним, турнир начнётся 14 января и продлится две недели.

«Просто попытаюсь восстановиться, прежде всего, с запястьем и всем остальным, с чем я боролся последние пару дней, и последую рутинному режиму восстановления и тренировок, набирая форму для Открытого чемпионата Австралии», — добавил Джокович.