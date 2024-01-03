Алекс де Минор эмоционально прокомментировал победу над Джоковичем

12-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал дебютную в карьеру победу над первой ракеткой мира.

Напомним, в четвертьфинале командного турнира United Cup де Минор со счётом 6:4, 6:4 обыграл серба Новака Джоковича.

«Это невероятно, настолько, что трудно выразить словами. Это очень приятное чувство. Всё, что могло пойти сегодня хорошо, пошло хорошо. Я горд сказать, что мне удалось одержать победу над величайшим теннисистом всех времён.

Всю свою карьеру я слышал, что я недостаточно высокий, недостаточно мощный, у меня нет необходимых сил и способностей, что я никогда не стану топовым игроком, что я игрок среднего уровня… Я слышал это неделя за неделей. Но все эти слова только добавляли бензина в мой двигатель, человек готов пойти на всё, чтобы доказать людям, что они не правы.

По моим меркам, я продемонстрировал невероятную игру с технической точки зрения. Я смог оказывать давление, когда мне это было нужно, сохранять твёрдость и делать именно то, что было запланировано на игру. Я очень этому рад. Я думаю, что вся моя карьера заключалась в поиске способов стать лучше, стать более конкурентоспособным и, в конце концов, обыгрывать этих больших парней. Надеюсь, я смогу делать это и дальше», — сказал де Минор на послематчевой пресс-конференции.